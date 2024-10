Corinthians encerra sequência de jogos na Arena com mais problemas que soluções

O Corinthians encerrou contra o Racing, na última quinta-feira, uma sequência de quatro jogos na Neo Química Arena, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Nesse recorte, a equipe de Ramón Díaz encontrou mais problemas do que apresentou soluções.

O primeiro jogo desse período foi o empate por 2 a 2 com o Internacional, pelo Brasileirão, no último dia 5 de outubro. O Timão vencia a partida com dois gols de Yuri Alberto até os acréscimos, mas não contava com o tento de letra do jovem Ricardo Mathias, deixando tudo igual. O resultado foi extremamente frustrante para os torcedores, já que o time foi superior ao logo de toda segunda etapa e, com o triunfo, o alvinegro escaparia da zona de rebaixamento.

Depois, nova partida pela liga nacional e desfecho diferente: goleada por 5 a 2 contra o Athletico-PR no dia 17. Apesar do susto sofrido no primeiro tempo, levando o empate após abrir 2 a 0, a equipe se achou na segunda etapa e contou com o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Timão.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians recebeu o Flamengo no dia 20. Após perder a ida por 1 a 0, a equipe paulista precisava reverter a desvantagem para avançar à grande final. Mesmo com um jogador a mais em grande parte do confronto, com a expulsão de Bruno Henrique, o Timão foi incapaz de criar oportunidades e viu o Rubro-Negro segurar o 0 a 0 sem grandes problemas, para frustração de mais de 46 mil pessoas no estádio em Itaquera.

Mais recentemente, no dia 24, mais um empate, dessa vez com o Racing. Pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians saiu atrás logo no início do duelo, mas virou ainda no primeiro tempo, com dois gols de Yuri Alberto. Exposto com a saída de José Martínez, a equipe levou o empate no segundo tempo e não encontrou forças para mudar o cenário da partida.

Apesar de não ter perdido nesse recorte, o Corinthians apresentou um futebol pouco convincente. Se por um lado o sistema ofensivo funciona, a defesa se mostra mais vulnerável a cada jogo que passa, e Ramón não vem encontrando alternativas para solucionar essa questão.

O time viu contra o Inter uma vitória fundamental escapar pelos dedos, foi eliminado da copa nacional para o Flamengo e deixou passar a oportunidade de largar em vantagem no torneio continental diante do Racing. O triunfo expressivo contra o Athletico-PR foi o ponto fora da curva.

Agora, o Corinthians terá uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Cuiabá (Campeonato Brasileiro) e Racing (Copa Sul-Americana). Os duelos serão decisivos pensando em luta contra a zona de rebaixamento e título na competição da Conmebol.

Depois, o Timão vai receber o rival Palmeiras em Itaquera, pela liga nacional. O alvinegro não vence um Derby desde 2021 e tentará, ao lado de sua torcida, encerrar o incômodo jejum.

Veja os próximos jogos do Corinthians:

28/10/2024 - Vs Cuiabá (Arena Pantanal) - Campeonato Brasileiro



31/10/2024 - Vs Racing (Cilindro) - Copa Sul-Americana



4/11/2024 - Vs Palmeiras (Neo Química Arena) - Campeonato Brasileiro