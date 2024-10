Athletico aproveita expulsão-relâmpago, bate Cruzeiro e Diniz segue zerado

O Athletico-PR, que não vencia há 11 partidas no Campeonato Brasileiro, entrou pressionado na Ligga Arena e atropelou o Cruzeiro, faznedo 3 a 0, em jogo pela 31ª rodada do torneio nacional.

O que aconteceu

Com um jogador a mais desde os três segundos de jogo, o Furacão abriu o placar com Pablo, ainda no primeiro tempo. Julimar e Nikão fecharam o placar no segundo tempo, com dois golaços.

O Athletico, que começou a rodada na zona de rebaixamento, sai da degola com a vitória. O Furacão vai a 34 pontos e sobe para o 16º lugar, ultrapassando o Juventude, primeiro no Z4, pelos critérios de desempate. A equipe paranaense, que ainda tem uma partida a menos, pode voltar para a área de queda caso o Corinthians vença o Cuiabá.

Estacionado nos 44 pontos, o Cruzeiro segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. A equipe mineira, em queda livre na classificação do Brasileiro, é a oitava colocada.

O Athletico-PR volta a campo em duelo direto contra o rebaixamento pela 32ª rodada do Brasileirão. No próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), o Furacão recebe o Vitória, que está em 14º e tem 35 pontos.

Já o Cruzeiro tem duelo decisivo no meio da semana. Na quarta-feira, às 19h, o Cabuloso vai até Buenos Aires enfrentar o Lanús pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, após empate em 1 a 1 na ida. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo apenas dia 6 de novembro, às 21h, quando recebe o Flamengo.

Como foi o jogo

Com três segundos de partida, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos. Rafa Silva deu cotovelada em Kaique Rocha e foi expulso.

A vantagem numérica desde o início do jogo fez com que o Athletico-PR fosse para cima. Aos 24 minutos, Julimar cruzou certeiro para Pablo abrir o placar de cabeça.O Furacão seguiu pressionando em busca do segundo gol e teve outra chance perigosa na primeira etapa, com Julimar pelo alto.

Na etapa complementar, Athletico ampliou com menos de um minuto. Julimar roubou a bola no campo de ataque, avançou e soltou uma pancada de esquerda para ampliar o placar.

Na reta final do jogo, muito superior, o Athletico definiu a partida. Aos 34, Nikão deu um chutaço e marcou um golaço para fechar o placar.