Com gol de Haaland, Manchester City vence o Southampton e assume liderança momentânea do Inglês

O Manchester City recebeu, neste sábado, o Southampton no Etihad Stadium, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês. Com gol de Erling Haaland, os mandantes venceram por 1 a 0.

Com o triunfo, o time comandado por Pep Guardiola chegou aos 23 pontos assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Inglês, podendo ser ultrapassado pelo Liverpool, que ainda joga na rodada. Já a equipe de Southampton segue com apenas um ponto conquistado, aparecendo na lanterna da competição.

Agora, o Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Tottenham pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Um dia antes, na terça-feira, o Southampton recebe o Stoke City pelo mesmo torneio.

Aproveitando o apoio de sua torcida, o Manchester City abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com Haaland. Pela esquerda, Matheus Nunes recebeu na linha de fundo, cruzou para área e viu Haaland vencer a disputa com o zagueiro adversário e mandar para as redes.

Aos seis minutos do segundo tempo, Haaland perdeu uma chance incrível de ampliar a vantagem para os mandantes. Livre de marcação, ele recebeu cruzamento de Savinho e, mesmo dentro da pequena área, mandou para fora.

