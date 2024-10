Ceará x Paysandu: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série B

Neste sábado, Ceará e Paysandu pela 33ª rodada da Série B, às 17h (de Brasíla). O local do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Onde assistir

O confronto contará com transmissão da Band, Canal Goat e do Premiere.

Campanhas

Ceará: com 51 pontos, o Vozão sonha com uma vaga na elite do futebol brasileiro e ocupa a sexta colocação.

Paysandu: na 13ª colocação, o Papão quer uma vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, com 40 pontos somados.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lucas Mugni e Lourenço; Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga.



Técnico: Léo Condé

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Wanderson, Quintana e Lucas Maia; Netinho (Matheus Trindade), João Vieira e Robinho; Paulinho Bóia, Borasi e Nicolas.



Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

O confronto terá Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Lucas Costa Modesto (DF). O VAR ficará a cargo de Philip Georg Bennett (RJ).