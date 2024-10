Brasil x Colômbia: veja onde assistir e prováveis escalações do amistoso da Seleção feminina

Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A bola rola para o amistoso a partir das 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Sportv (Rede fechada).

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O amistoso será o primeiro da Seleção Brasileira feminina após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Em agosto, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos na decisão, por 1 a 0.

Do outro lado, a Colômbia também voltar a campo após os Jogos Olímpicos. Diferentemente do Brasil, a seleção colombiana se despediu das Olímpiadas nas quartas de finall, quando foi superada pela Espanha nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

As seleções voltam a se enfrentar após a final da Copa América em 2022. Naquela ocasião, o Brasil derrotou a Colômbia por 1 a 0, com gol de Debinha, e conquistou o torneio continental pela oitava vez.

O trabalho segue a todo vapor visando os amistosos! Bora conferir como foi o treino de ontem? Dá o play! ???? ? Fabio Souza / CBF pic.twitter.com/SLIJOJw2I5 ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 24, 2024

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil

Lorena; Camilinha, Tarciane, Lauren e Yasmin; Yayá, Duda Sampaio e Laís Estevam; Ludmilla, Gabi Portilho e Vic Albuquerque.

Técnico: Arthur Elias.

Colômbia

Tapia; Carolina Arias, Dani Arias, Carabalí e Vanegas; Usme, Restrepo, Pavi, Santos e Caicedo; Ramírez.

Técnico: Angelo Marsiglia.

ARBITRAGEM

Não divulgada.