Brasil x Colômbia: onde assistir e horário do amistoso feminino

A seleção brasileira feminina recebe a Colômbia neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), pelo primeiro de três amistosos entre as equipes. O duelo será no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

O jogo será transmitido pelo SporTV. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

O duelo será o primeiro do Brasil após a conquista da prata nos Jogos de Paris, em 2024. Na final, a seleção comandada por Arthur Elias acabou derrotada pelos Estados Unidos por 1 a 0.

A equipe conta com destaques recentes, como da artilheira Vic Albuquerque, do Corinthians. A atacante Marília, do Cruzeiro, foi convocada para o lugar de Gabi Portilho, do Timão, e terá oportunidade de atuar contra as colombianas. Kaká, zagueira do São Paulo, foi chamada pela primeira vez.

A Colômbia é a principal rival da seleção brasileira na América do Sul. Em 2022, as equipes se enfrentaram pela final da Copa América feminina, com vitória do Brasil sobre as adversárias por 1 a 0 e a conquista do título.

Brasil x Colômbia -- Amistoso feminino

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 18h30

Local: Estádio Kleber Andrade - Vitória, Espírito Santo

Onde assistir: SporTV