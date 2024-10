Brasil só empata com a Colômbia em primeiro jogo após prata na Olimpíada

A seleção brasileira feminina de futebol arrancou um empate contra a Colômbia neste sábado (26), em Cariacica (ES), em jogo amistoso entre as seleções.

Foi a primeira vez que a seleção entrou em campo após a medalha de prata nas Olimpíadas 2024. O treinador Arthur Elias convocou 13 das 22 atletas que subiram no pódio em Paris.

As duas seleções voltam a se enfrentar em novo amistoso, que acontece na próxima terça-feira (29), também em Cariacica.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi positivo para o Brasil que, além de sair perdendo, teve dificuldade de furar a defesa e levar perigo à defesa colombiana. A seleção se afobou nos passes e nas finalizações.

A Colômbia abriu o placar após um erro de saída de bola do Brasil logo aos cinco minutos de jogo. Usme foi a autora do tento.

A etapa final foi arrastada, com a Colômbia atrasando o jogo e incomodando as brasileiras. Houve menos lances de perigo do que no primeiro tempo.

Apesar disso, o Brasil arrancou empate com Tarciane. Empurrada pela torcida, a seleção não conseguiu virar a partida.

Lances importantes

0x1. As colombianas abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, após Yayá errar na saída de bola. Aproveitando o vacilo, Usme fica com a posse, arrisca, a bola desvia na defesa e tira a goleira Lorena da jogada.

Quase o empate! Aos 24 minutos de jogo, Tarciane desvia cruzamento dentro da área e Priscilla aparece na segunda trave, desviando a bola para fora. Em bola parada aos 30 minutos, Yasmim bate a falta na trave de Tapia.

Olho nas colombianas. Em jogada de Usme pela direita aos 35 minutos, Ramírez aparece finalizando sozinha. Para sorte do Brasil, a bola saiu por cima do gol.

1x1. O Brasil arranca o empate aos 29 minutos do segundo tempo, com Tarciane. Em cobrança de escanteio, a defensora se abaixou para cabecear a bola para o fundo do gol e selar o empate das brasileiras.

Ficha técnica

Brasil 1 x 1 Colômbia

Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade - Cariacica, Espírito Santo

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 18h30

Árbitra: Dione Rissios (Chile)

Assistentes: Márcia Castillo (Chile) e Leslie Vásquez (Chile)

VAR: Zulma Quiñonez (Paraguai)

Gols: Tarciane, aos 29'/2ºT (BRA); Usme, aos 5'/1ºT (COL)

Amarelos: Gio Queiroz e Isa Haas (BRA); Sara Martínez (COL).

Brasil: Lorena; Tarciane, Lauren Leal (Duda Sampaio), Isa Haas e Yasmim; Yayá (Vitória Calhau), Angelina e Kerolin (Amanda Gutierres); Ludmila (Adriana), Priscila (Victoria Albuquerque) e Gio Queiroz (Dudinha). Técnico: Arthur Elias.

Colômbia: Kate Tapia; Daniela Caracas (Ana María Guzmán), Carolina Arias, Jorelyn Carabalí e Yirleidys Quejada; Daniela Montoya (Sara Martínez), Liced Serna e Catalina Usme; Linda Caicedo, Mayra Ramírez (Wendy Bonilla) e Manuela Paví (Gisela Robledo). Técnico: Ángelo Marsiglia.