Bragantino x Botafogo: veja onde assistir e horário do jogo do Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado (26), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Red Bull Bragantino luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 34 pontos na 14ª colocação, os paulistas estão a apenas dois pontos do 17º colocado, que é o Corinthians.

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Thiago Borbas. Andrés Hurtado e Henry Mosquera são dúvidas.

Já o Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. Embalado com o 5 a 0 sobre o Peñarol no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Alvinegro busca também o título da competição nacional.

A tendência é a de que o técnico Artur Jorge coloque força máxima. Na semana que vem, o Glorioso tem a partida de volta contra os uruguaios em Montevidéu (URU).

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom; Vitinho, Lincoln, Henry Mosquera; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Red Bull Bragantino x Botafogo -- Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 26 de outubro de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)