Botafogo cita insultos xenofóbicos de torcedores do Bragantino ao português Artur Jorge

O Botafogo visitou, neste sábado, o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Gregore, pela 31ª rodada do Brasileirão. Segundo o clube carioca o treinador português Artur Jorge foi alvo de insultos xenofóbicos e repudiou a possível atitude de torcedores do Massa Bruta.

O Botafogo repudiou a possível atitude de torcedores do Massa Bruta.

O Glorioso ainda ressaltou a luta contra o desrespeito no futebol e prestou apoio ao técnico Artir Jorge.

Com a vitória, o líder Botafogo agora tem 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras. O clube carioca, desse modo, ostenta uma série de 14 jogos de invencibilidade (oito vitórias e seis empates), somando também a Libertadores.

O Botafogo, agora, vai fazer o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Uruguai. O Fogão venceu a ida, no Rio de Janeiro, por 5 a 0. Assim, pode perder por até quatro gols de diferença que fica com a vaga na decisão. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Vasco, dia 5, no Estádio Nilton Santos.

Confira a nota do Botafogo na íntegra:

"O Botafogo repudia veementemente os insultos xenofóbicos proferidos contra o técnico português Artur Jorge por alguns torcedores da equipe local na arquibancada do Estádio Nabi Abi Chedid.

Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e desrespeito.

Que essa luta não seja só do Botafogo e que todos possam ser respeitados em solo brasileiro. O Clube reitera o apoio ao seu treinador."