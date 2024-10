Biel sente desconforto na região lombar e vira desfalque do Bahia contra o Vasco

O treinador Rogério Ceni ganhou um problema para a partida contra o Vasco da Gama. O atacante Biel sentiu um desconforto na região lombar e não participou do treino do Bahia deste sábado.

O clube informou que o atleta já iniciou o tratamento no departamento médico, mas descartou a possibilidade dele estar à disposição para o jogo diante do Vasco. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), em São Januário.

De olho no Vasco! Tudo sobre o penúltimo treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro

Biel já havia ficado afastado dos gramados por cerca de dois meses devido à uma lesão nas costas. Seu retorno aconteceu no último jogo do Bahia, contra o Cruzeiro, no dia 18 de outubro. Inclusive, nesta partida, o atacante iniciou entre os titulares e foi substituido aos 15 minutos do segundo tempo.

Biel não será o único desfalque do Bahia para o jogo com o Vasco. O volante Rezende segue na fisioterapia para o tratamento de uma lesão muscular e também está fora.

Por outro lado, Rogério Ceni terá os reforços do lateral Santiago Arias e do meio-campista Caio Alexandre. Ambos estavam indisponíveis na partida contra o Cruzeiro, pois precisaram cumprir suspensão.

Atualmente, o Bahia ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados.