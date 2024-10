'Baralho': Ruschel diz o que fez Nenê ser expulso com 4 minutos contra Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral esquerdo Alan Ruschel revelou detalhes sobre a expulsão de Nenê, seu companheiro de Juventude, na derrota para o Flamengo por 4 a 2, no Maracanã. Na ocasião, o time gaúcho perdia por 3 a 2 e ensaiava uma reação, quando o árbitro Bráulio Machado puxou o cartão vermelho por se sentir ofendido com uma fala do experiente meia.

Ele expulsou o Nenê porque o Nenê perguntou para ele: 'que pergunta eu te fiz, c...?'. Fez uma pergunta e usou o palavrão no final, mas não fez nenhuma ofensa para ele. E ele [Bráulio] falou que o Nenê falou olhando para ele e ele se sentiu ofendido. Achei uma expulsão injusta. O lance do pênalti no Gerson, por trás eu olhando ali, não sei se foi pênalti. Se foi, o lance no Taliari foi parecido. Já é difícil jogar aqui contra o Flamengo, e tem detalhes que acontecem que acabam prejudicando

Alan Ruschel, ao Premiere

O que aconteceu

Nenê entrou no lugar de Gilberto aos 27 minutos do segundo tempo e foi expulso aos 31. Ele recebeu dois cartões amarelos seguidos após reclamar de uma falta marcada pelo árbitro Bráulio da Silva Machado.

O meio-campista recebeu o primeiro cartão e seguiu reclamando com o juiz. Bráulio, então, apresentou de novo o amarelo e, depois, o vermelho.

Na leitura labial, o árbitro disse que foi ofendido por Nenê. O meio-campista do Juventude seguiu reclamando por alguns minutos e demorou a deixar o gramado do Maracanã.

O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos até o jogador do Juventude sair de campo. Ele, depois, reclamou com o quarto árbitro.

Juventude ironiza arbitragem

O Juventude ficou na bronca com a arbitragem da partida deste sábado. Nas redes sociais, o clube ironizou a marcação de pênalti em Gerson, logo no início do segundo tempo, que resultou no gol de Gabigol, o segundo do Flamengo.

"Se isso aqui é pênalti, eu sou uma Brastemp lava e seca", dizia a postagem no "X" acompanhada do vídeo do lance.