Athletico x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Athletico e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pela CazéTV (YouTube), Amazon Prime Video (serviço de streaming) e Furacão Play (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Athletico vive momento de desespero no Campeonato Brasileiro. A equipe é a 18ª colocada com 31 pontos e não sabe o que é vencer na competição desde o dia 28 de julho, quando bateu o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa.

O Cruzeiro sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano. O time mineiro aparece na parte de cima da tabela com 44 pontos e briga, principalmente, com Bahia, Internacional, São Paulo e Flamengo por um lugar no G6.

Athletico x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Transmissão: CazéTV (YouTube), Amazon Prime Video (serviço de streaming) e Furacão Play (pay-per-view)