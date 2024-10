'A vida segue e a Terra ainda gira', diz Guardiola sobre possível saída do City

Imagem: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

O Manchester City começa a pensar nos próximos passos após a era de Pep Guardiola no clube. As declarações recentes do técnico somadas às informações da imprensa inglesa dão a entender que o espanhol não seguirá no comando da equipe para a próxima temporada. Mas o treinador sabe que os ingleses terão sucesso após sua eventual saída do time.

"Eles vão encontar soluções imediatamente. Vão reagir, serão pacientes. E sabem o que têm que fazer. Não tenho dúvidas disso", disse Guardiola após a vitória do City por 1 a 0, contra o Southampton, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.

Um dos principais sinais de que o técnico não ficará no clube foi o anúncio de que Txiki Begiristain, diretor esportivo dos Citizens, deixará o cargo, que ocupa desde 2012, ao final desta temporada. Begiristain foi um dos pilares para convencer Guardiola a assumir o trabalho na equipe inglesa, em 2016.

Amigo pessoal do treinador, Txiki exerceu o mesmo cargo no Barcelona durante a passagem de Pep no comando dos catalães. Ambos também foram companheiros no Barça como jogadores, no início dos anos 1990.

"Quando um trabalho acontece por muito tempo, essa preocupação é normal. O Txiki esteve aqui por 12 anos, eu estive por menos, mas é normal. As pessoas pensam que não conseguem viver sem a gente. Mas é óbvio que conseguem. A vida segue e a Terra continua a girar", finalizou Guardiola.

Pep tem contrato com o Manchester City até junho de 2025. Pelo clube, foi seis vezes campeão do Campeonato Inglês e conquistou a primeira taça de Liga dos Campeões da história do City.

O City volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, fora de casa, contra o Tottenham. Líder da Premier League após a vitória deste sábado, o clube de Manchester enfrenta o Bournemouth no próximo sábado, às 12h, pela décima rodada da competição.