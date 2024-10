Zé Carlos estreou pela seleção em semi de Copa e fez sucesso com imitações

O ex-lateral direito Zé Carlos, que morreu de infarto nesta sexta (25), aos 56 anos, foi a grande surpresa da convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 1998. Ele teve passagem pelo São Paulo e era conhecido por suas imitações de animais, principalmente de galo.

O que aconteceu

Zé Carlos nunca havia atuado pela seleção até substituir Cafu na semifinal da Copa de 1998, contra a Holanda. Ele fez a sua estreia no jogo que classificou o Brasil para a final contra a França — ficou no banco na derrota para os franceses na decisão.

O ex-lateral foi convocado de última hora para aquela edição do mundial. Zé ganhou a vaga de Conceição nas vésperas do torneio. Fez contra os holandeses a sua única partida pela seleção.

Zé Carlos foi marcado nos tempos de São Paulo por fazer várias imitações. Descontraído, ele alegrava tanto em momentos com os companheiros de time como também em participação em programas de TV.