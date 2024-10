Vitória x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Após vencer o Athletico-PR por 1 a 0, o Fluminense tenta afastar ainda mais o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa superar o Vitória neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada da competição. O Tricolor soma 36 pontos, quatro a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Onde assistir: A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere.

? FUI LÁ NA BAHIA DE SÃO SALVADOR ? Amanhã, meu Fluminense! pic.twitter.com/qnjAtzOKLY ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 25, 2024

O Vitória também está preocupado com a zona da degola. Até mais do que seu adversário. Isso porque aparece com os mesmos 32 pontos do Corinthians, fora da área de queda por critérios de desempate. Mas chega embalado pelo triunfo de 1 a 0 sobre o Bragantino, também no Barradão.

Apesar da sequência de vitórias, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, evita projetar uma pontuação para respirar tranquilo: "Não gosto deste tipo de previsão, pois não depende da gente apenas e pode não se concretizar. O que depende de nós é tentar manter este bom aproveitamento, que com certeza fará a gente atingir nosso objetivo inicial", disse ele.

O Fluminense segue sem poder contar com o zagueiro Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar esquerdo. O desfalque da vez é o volante uruguaio Facundo Bernal, que cumpre suspensão. Victor Hugo deve herdar a vaga.

Pelo lado do Vitória, Thiago Carpini demonstra preocupação com o momento do Fluminense: "Eles estão crescendo na competição e têm um elenco muito qualificado. Não à toa estão vindo de vitórias e são os atuais campeões da Copa Libertadores. Não podemos entrar em campo de qualquer jeito. Temos que ser ainda mais eficientes", declarou.

Carpini, que não vai antecipar a escalação, não poderá contar com o zagueiro Wagner Leonardo, que cumpre suspensão. Edu deve assumir a vaga de titular, fazendo o time ter mais uma vez a formação de zaga alterada. O atacante Alerrandro, que não enfrentou o Red Bull Bragantino por questões contratuais, pode voltar para ocupar a vaga de Janderson.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X FLUMINENSE

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 26 de outubro de 2024 (Sábado)



Horário: 16h30(de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Boschilia (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Néris, Edu e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Ricardo Ryller, Jean Mota e Matheuzinho; Gustavo Mosquito e Janderson (Alerrandro)



Técnico: Thiago Carpini

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Lima e Jhon Arias; Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes