Vila Nova perde do Avaí e desperdiça chance de colar no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 34ª rodada da Série B, o Vila Nova visitou o Avaí na Ressacada, perdeu por 3 a 0 e não aproveitou a chance de colar na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hygor (2) e Tiago Pagnussat balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o revés, o Vila Nova permaneceu com 52 pontos, na quinta colocação, e não aproveitou a oportunidade de chegar perto da zona de classificação à Série A. Caso vencesse, diminuiria para apenas um a diferença de somados em relação ao Mirassol, última equipe do G4, com 56. Já o Avaí alcançou os 46 pontos, na 11ªposição.

O Vila Nova volta aos gramados na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Santos, na Vila Belmiro. No domingo (03/10), às 18h30, o Avaí visita o Ceará, no Castelão. Ambos os duelos serão válidos pela 35ª rodada.

O jogo

O Avaí inaugurou o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Zé Ricardo limpou o marcador na entrada da área, ajeitou e arrematou cruzado, mas o chute foi bloqueado. Hygor aproveitou a bola sobrada e finalizou firme.

Aos 29 minutos da etapa inicial, o Avaí ampliou a diferença. Em cobrança de escanteio de Giovanni, Tiago Pagnussat subiu mais alto que o defensor adversário e desviou de cabeça para marcar.

O Avaí aumentou a diferença aos dois minutos do segundo tempo. Em contra-ataque pelo lado esquerdo, Mário Sérgio fez cruzamento e encontrou Hygor, que arrematou forte, no alto, e anotou o terceiro do Leão da Ilha na partida.