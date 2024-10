Vasco lança novo uniforme 3 em homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica

O Vasco lançou, nesta sexta-feira, seu novo terceiro uniforme para 2024-2025, em parceria com a Kappa. A coleção é uma homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica de 7 de abril de 1924, que marcou a luta do clube carioca contra o racismo e o preconceito social na época.

A camisa, predominantemente bege e na cor ocre nas mangas, leva a Cruz de Cristo no lugar da tradicional Cruz de Malta. A versão de goleiro, toda preta, conta com o símbolo oficial do Vasco na década de 1920, sendo a primeira vez que o emblema será utilizado em um uniforme oficial na era moderna.

HISTÓRIA SE ESCREVE COM ????. ?? ????? ??????? ??? ????? ????? ????/??. Disponíveis em todas as lojas do Gigante da Colina.#VascoDaGama pic.twitter.com/7S9TtX6xli ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2024

Os dois modelos contam com uma tecnologia que revela trechos da carta enviada pelo presidente vascaíno José Augusto Prestes em resposta à Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), que pedia a exclusão de 12 jogadores do clube por supostamente não estarem segundo os padrões morais necessários para praticar futebol. Os trechos do documento são revelados em contato com a água, fazendo alusão ao suor do torcedor e do jogador.

As camisas estão disponíveis em todas as lojas oficiais do Vasco.

Com 40 pontos, na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino volta a campo na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Bahia, pela 31ª rodada do Brasileirão, em São Januário. A equipe do treinador Rogério Ceni ocupa a 7ª colocação, com 46 tentos.