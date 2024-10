Técnico do Racing critica tratamento recebido pela torcida contra o Corinthians

Gustavo Costas, técnico do Racing, ficou insatisfeito com a postura da polícia de São Paulo contra a torcida de seu clube no jogo desta quinta-feira contra o Corinthians. Os fãs argentinos chegaram à Neo Química Arena com a partida em andamento porque foram parados por agentes brasileiros.

"Na Argentina não há tanta insegurança como há aqui (Brasil) quando as pessoas vêm. Fiquem tranquilos que essas coisas não acontecem na Argentina", cutucou o treinador, em entrevista coletiva.

O Racing conseguiu um resultado considerado positivo - empate por 2 a 2 - no primeiro confronto contra o Corinthians. Agora, irá decidir em casa e precisa de uma vitória simples para garantir a classificação à decisão da Copa Sul-Americana.

"Estou muito feliz e orgulhoso de todo o plantel. Se houvesse um vencedor, deveríamos ter sido nós", afirmou o treinador. "Fizemos um grande jogo, mas está tudo aberto. Devemos saber que temos que vencer no domingo (contra o Banfield na Liga da Argentina) e que, na quinta-feira, nós jogaremos uma final com o nossa torcida", acrescentou.

Gustavo Costas demonstra muito respeito ao Corinthians para falar sobre o equilíbrio na semifinal da Copa Sul-Americana. "Eles têm um poder econômico mil vezes maior que o nosso, jogadores de grande qualidade", afirmou o técnico do Racing.