Técnico do Corinthians nunca perdeu na casa do Racing? Não é bem assim...

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, exalou confiança após o empate com o Racing no jogo de ida da Sul-Americana, na Neo Química Arena. O treinador se vangloriou de nunca ter perdido no estádio do adversário e cravou que vai seguir invicto, mas se esqueceu do resultado da última vez em que visitou o El Cilindro.

No estádio deles [Racing], nunca perdi. E não vou perder, porque vamos competir. Ramón Díaz, após o empate em Itaquera

Retrospecto de Ramón no Cilindro

Ramón saiu derrotado de Avellaneda em novembro de 2013, na única vez em que perdeu na casa do Racing. Na ocasião, ele comandava o River Plate, que perdeu para o rival por 1 a 0.

O técnico argentino ostenta um ótimo aproveitamento em partidas disputadas no estádio Presidente Perón: 69% dos pontos disputados. O levantamento foi feito a partir da consolidação de registros das plataformas especializadas OGol e Transfermarkt.

Foram oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no palco conhecido como El Cilindro. Ramón visitou o local comandando River Plate, San Lorenzo e Independiente.

O duelo que vale vaga na final da Sul-Americana será disputado na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília). Em caso de novo empate, o duelo será definido nos pênaltis. Quem avançar enfrentará, valendo o título, o vencedor de Cruzeiro x Lanús.

Ramón como técnico no El Cilindro