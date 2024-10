Técnico do Corinthians fala em invencibilidade na casa do Racing e provoca: "Não vou perder agora"

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, provocou a equipe do Racing após o empate por 2 a 2 entre os times pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em Itaquera. O treinador disse que nunca perdeu uma partida no Cilindro, casa do adversário e palco do duelo da volta, e que tampouco vai perder agora sob o comando do Timão.

"Vou te dizer uma coisa: em minha vida, não perdi uma partida no estádio do Racing. Nesse estádio, nunca perdi. E tampouco vou perder agora. Vamos competir e seguir competindo", garantiu Ramón em coletiva de imprensa.

No entanto, ao contrário do que disse o treinador, ele já levou a pior contra o Racing no Cilindro. Ramón estava dirigindo o River Plate quando a equipe perdeu para o time de Avellaneda por 1 a 0, em 2013, pela liga local.

Apesar do 2 a 2 com sabor amargo para os corintianos, Ramón adotou tom de otimismo e elogiou seus comandados. "O Corinthians não está eliminado. Temos qualidade para jogar em qualquer estádio de Buenos Aires", disse o técnico.

Ramón foi questionado na coletiva sobre a mudança de esquema tático da equipe ainda no primeiro tempo, com a entrada do atacante Ángel Romero no lugar do volante José Martínez, que se machucou após pancada no pé direito. O comandante assumiu qualquer responsabilidade e se classificou como um treinador ofensivo.

O Racing abriu o placar no começo da partida, com o atacante Salas, em lance de falha do zagueiro Cacá. O Timão respondeu pouco tempo depois com Yuri Alberto, que recebeu passe de Memphis e concluiu para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, Yuri virou para os mandantes, com chute de fora da área, e a equipe argentina voltou a igualar na segunda etapa, com gol do lateral direito Martirena.

O jogo de volta entre Corinthians e Racing está marcado para o próximo dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30 (de Brasília). Quem levar a melhor no tempo normal, passa para a final da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e Lanús também empataram na ida, em Belo Horizonte. Sai daí o adversário de Corinthians ou Racing na decisão.

O Timão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Pantanal, às 19 horas (de Brasília).