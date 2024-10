Sesc RJ Flamengo é superado pelo Maringá na Superliga feminina de vôlei

O Sesc RJ Flamengo foi superado pelo Maringá por 3 sets a 1, parciais de 25/27, 25/23, 23/25 e 12/25, no Tijuca Tênis Clube, na noite desta sexta-feira, pela segunda rodada da Superliga Feminina.

Em uma noite de muitos erros e baixo aproveitamento ofensivo, as rubro-negras não conseguiram impor seu melhor jogo. O técnico Bernardinho fez diversas mudanças na partida, com as entradas da ponteira Karina, da oposta Camila Mesquita e da central Jussara, mas não foram suficientes para evitar o resultado. A central Lorena, com 16 pontos, foi quem mais marcou pela equipe carioca.

"Jogamos muito abaixo do que vínhamos treinando. Elas vieram com agressividade e inteligência, e a gente tentou buscar soluções no decorrer do jogo. Sabemos que precisamos trabalhar muito e não vamos abaixar a cabeça. Teremos uma semana de treino pela frente e temos que ter paciência para ajustar o nosso coletivo", afirmou a líbero Laís.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesc RJ Flamengo? (@sescrjflamengo)

O Sesc RJ Flamengo terá uma semana de trabalho pela frente e volta à quadra na próxima sexta-feira, às 21h30, contra o Barueri, em São Paulo, pela terceira rodada da Superliga.