Scout particular e broncas de Gerson ajudaram Wesley a crescer no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma mudança que Filipe Luís fez na chegada ao time principal do Flamengo foi colocar Wesley como titular. Cria da base, ele deixou para trás as duras críticas e a quase venda a um time da Itália para se consolidar. Com trabalho fora de campo e ajuda do "pai" Gerson, o jovem se destacou.

O que aconteceu

Wesley contratou um scout particular para melhorar os movimentos em campo. Ele conta com o serviço desde o segundo semestre deste ano e logo que sai das partidas já quer assistir os lances para entender onde acertou ou errou.

Vejo o vídeo quando chego em casa ou já voltando do estádio. Um dia antes do jogo ou no dia da partida, fazemos uma reunião sobre o que posso melhorar. Eles pegam os lances e me mostram as opções de passe que tenho, o que fiz errado ou certo. Já tem um tempo que fazemos e está dando certo. Acaba o jogo e eu já cobro o vídeo. Estou sentindo que estou melhorando Wesley, à FlaTV

As broncas e conselhos do "pai" Gerson também ajudaram nesse crescimento. Logo que Wesley subiu para o profissional, o meio-campista praticamente o adotou. Dá broncas nos treinos, cobra e dá conselhos. A união e amizade dos dois fez o camisa 8 ser padrinho da filha do lateral, que nasce em janeiro.

Gerson ajuda também no foco fora do campo. Puxa a orelha, diz o que acha certo ou não fazer. Mais discreto na vida pessoal, tenta passar isso adiante.

É o padrinho da minha filha, foi um pai para mim quando cheguei aqui. Me abraçou de um jeito que falei "caramba, eu estava chegando e ele me abraçou como se eu já estivesse no grupo". Quando erro cruzamento no treino, ele fica bolado. Quando acerto, não fala nada, não elogia. É um cara que me ajudou dentro e fora de campo Wesley

O lateral será celebrado pelo Flamengo neste sábado. Ele receberá uma placa comemorativa pelos 100 jogos com a camisa rubro-negra antes da partida contra o Juventude, no Maracanã, às 16h30.