São Paulo volta a visitar o Criciúma após dez anos e tenta superar péssimo retrospecto

O São Paulo encara o Criciúma neste sábado, no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, que busca garantir uma vaga na Libertadores, volta a medir forças com o Tigre como visitante depois de dez anos.

O último confronto entre São Paulo e Criciúma em Santa Catarina aconteceu no dia 2 de novembro de 2014. O duelo, aliás, traz boas recordações para o Tricolor. A equipe paulista venceu por 2 a 1.

Esta, porém, foi uma das poucas vitórias do clube sobre o Criciúma como visitante em toda a história. Ao todo, foram dez partidas disputadas, com cinco triunfos do Tigre, três empates e apenas duas vitórias a favor dos paulistas.

Os times já mediram forças nesta temporada. Ainda no primeiro turno do Brasileiro, o São Paulo recebeu a equipe de Santa Catarina no Morumbis e venceu por 2 a 1, com gols de Alisson e Luciano.

O Tricolor chega embalado pela vitória de 3 a 0 sobre o Vasco, em Campinas, na última rodada. A equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa o quinto lugar da tabela, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado.

Eliminado das copas, o São Paulo tem como meta principal para este ano garantir uma vaga na Libertadores de 2025 e, de preferência, de forma direta. Para isso, o time precisará ficar entre os quatro primeiros colocados ou torcer para o Botafogo, líder da Série A, conquistar a América.

O duelo entre Criciúma e São Paulo está agendado para as 21h (de Brasília) deste sábado.