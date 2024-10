São Paulo lamenta morte de Zé Carlos, campeão paulista em 1998

O São Paulo lamentou na manhã desta sexta-feira a morte do ex-lateral direito Zé Carlos, aos 56 anos de idade. O ex-atleta foi campeão do Campeonato Paulista pelo Tricolor em 1998, ano em que foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Zé Carlos foi contratado pelo São Paulo em 1997, após período no Matonense, do interior paulista. Ao todo, ele disputou 72 jogos pela equipe do Morumbi, com dois gols marcados.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo. Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Em 1998, fez parte do elenco campeão paulista em cima do Corinthians. O lateral, inclusive, foi titular nos dois jogos da final que deram o título ao São Paulo. No mesmo ano, disputou a Copa do Mundo pelo Brasil, tendo sido titular na semifinal contra a Holanda, substituindo o dono da posição Cafu, que estava suspenso.

A passagem de Zé Carlos no São Paulo chegou ao fim em 1999, quando se transferiu para a Ponte Preta.

Veja a nota do São Paulo lamentando a morte de Zé Carlos

" O São Paulo Futebol Clube, com imensa dor e tristeza, informa e lamenta o falecimento de José Carlos de Almeida, o Zé Carlos, ocorrido nesta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024, na cidade de Osasco (SP). O ex-jogador do Tricolor tinha 56 anos de idade. O Clube decreta luto oficial.

Nascido em Presidente Bernardes (SP) no dia 14 de novembro de 1967, Zé Carlos chegou ao São Paulo em 1997, contratado junto à Matonense. Com a camisa tricolor, o lateral-direito disputou 72 jogos e marcou dois gols.

Em 1998, Zé Carlos viveu dois grandes momentos na carreira: fez parte do elenco campeão paulista pelo São Paulo e foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da França, sendo titular na disputa das semifinais contra a Holanda.

O jogador se despediu do Tricolor em fevereiro de 1999, quando seguiu para a Ponte Preta.

O São Paulo Futebol Clube expressa suas mais sinceras condolências e se solidariza com os familiares, amigos e admiradores de Zé Carlos neste momento de profunda dor."