São Paulo desembarca em Santa Catarina para embate contra o Criciúma

No fim da tarde desta sexta-feira, o São Paulo desembarcou em Santa Catarina para o duelo contra o Criciúma, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse.

O São Paulo embarcou para o estado do sul do Brasil nesta tarde, logo após o treino que finalizou a preparação do elenco são-paulino para o confronto.

O técnico Luis Zubeldía conta com os retornos de Arboleda, Alan Franco e André Silva, que desfalcaram a equipe na última rodada por suspensão. Welington, suspenso, e Bobadilla, com dores no adutor, ficaram em São Paulo e não viajaram com o grupo.

O São Paulo busca emendar uma nova sequência de vitórias no Brasileiro. A equipe vem de grande triunfo contra o Vasco, por 3 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela última rodada do torneio por pontos corridos.

O Tricolor Paulista ocupa a quinta colocação da tabela, com 50 pontos conquistados, um a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4.