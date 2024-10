São Paulo cria problemas mesmo sem jogar: Colunistas debatem

O ambiente do São Paulo não está dos melhores - prova disso é que o clube tem tido problemas mesmo sem entrar em campo, opinaram Marília Ruiz e Renan Teixeira, no Fim de Papo nesta sexta (25).

Marília Ruiz: 'São Paulo tem um técnico que vai passar pelo Enem'

O Palmeiras não joga e está tudo bem - foi eliminado de duas competições, tem eleição, que faz o clube ferver, e a gente não vê nada. O São Paulo, o time melhorou as finanças, fez um acordo, mas o São Paulo tem um problema, um técnico que vai passar pelo Enem.

Marília Ruiz

Renan: 'Em Data Fifa, o São Paulo consegue arrumar problema'

Que saudade do São Paulo de 2005! Não tinha problema nenhum para resolver. Era tudo certinho. Agora, em Data Fifa consegue arrumar problema com jogador que não joga [Galoppo]. O São Paulo tem feito cada coisa?

Renan Teixeira

Botafogo: Textor está fazendo lobby para Luiz Henrique não depor na CPI, diz Mattos

Pessoas ligadas ao Botafogo têm trabalhado na CPI das Apostas para que Luiz Henrique não seja convocado a depor, informou Rodrigo Mattos.

O Botafogo está fazendo lobby na CPI das Apostas para não ter depoimento do Luiz Henrique. Tem advogados constantemente, um lobby fortíssimo. Tem até foto do Kajuru com a camisa do Botafogo.

Rodrigo Mattos

'Palmeiras vai terminar rodada na liderança; Botafogo tem desgaste', diz Mattos

O Palmeiras deve terminar a 31ª rodada do Brasileirão na liderança da competição por estar descansado, jogar em casa, e por conta do desgaste do Botafogo pós-Libertadores, opinou Rodrigo Mattos.

Eu acho que o Palmeiras termina a rodada na liderança. O Palmeiras está muito descansado, o Fortaleza não é o mesmo de algumas rodadas atrás, tem dado uma rateada, e tem o Estêvão, do jeito que está jogando. Aposto que o Palmeiras ganha. E o Botafogo tende a ter um desgaste em jogos após a Libertadores. Já aconteceu nas quartas.

Rodrigo Mattos

