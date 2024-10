Sada Cruzeiro estreia na Superliga com vitória fora de casa sobre o Praia Clube

Com uma vitória por 3 sets a 0, o Sada Cruzeiro iniciou a Superliga de forma bem-sucedida na noite desta quinta-feira. Na casa do adversário, o time celeste superou o Praia Clube Uberlândia com parciais de 25/18, 25/22 e 26/24.

Muito acionado, Douglas Souza foi o maior pontuador (16) do Cruzeiro, seguido por Wallace (14) e Vaccari (12). Do outro lado da quadra, Franco marcou 18 vezes para o Praia Clube.

Matheus Brasília foi escolhido como o melhor em quadra e comemorou o seu primeiro troféu VivaVôlei com a camisa do Sada Cruzeiro. "Estou muito feliz por esta vitória na estreia da Superliga. Eu acho que é um trabalho em conjunto", disse.

"A nossa equipe busca sempre a evolução, melhorar cada ponto, melhorar cada jogo, cada rali. Esse é o espírito que o Sada Cruzeiro tem mostrado. Está na mentalidade vencedora que o projeto construiu durante todos esses ano", acrescentou.

Depois de mais de um mês distante da torcida de Contagem, o Sada Cruzeiro voltará ao Riachão na próxima rodada da Superliga para encaraer o Itambé Minas nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).