Ramón Díaz evita tom pessimista após empate com Racing: "Corinthians não está eliminado"

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, evitou utilizar tom pessimista após o empate com o Racing por 2 a 2, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador afirmou que a equipe não está eliminada e que apenas 90 minutos separam o Timão da grande de decisão do torneio continental.

"Seguramente temos 90 minutos para jogar e está tudo em aberto. O Corinthians não está eliminado. Temos qualidade para jogar em qualquer estádio de Buenos Aires. Para jogar na final, precisamos passar da semi. A equipe tem capacidade de passar como visitante. Criamos para marcar mais, mas não fizemos, faz parte do futebol. Estou contente pelo time. Primeiro que não perdemos, e estamos a 90 minutos de uma decisão. Para passar, vamos ter que competir, e o Corinthians está competindo", disse Ramón em entrevista coletiva,

Um dos temas da partida e da entrevista com o treinador foi a entrada do atacante Ángel Romero no lugar do volante José Martínez, que deixou a partida machucado ainda no primeiro tempo. O Corinthians mudou de esquema tático e, para muitos torcedores, ficou mais exposto em campo.

"Quando fizemos a mudança, estava 1 a 1. Depois marcamos o segundo. Sou um treinador com característica de colocar jogadores de ataque e assumo meus erros. Vocês precisam entender isso. Foi assim em toda minha vida. Quando a equipe necessita de gente de ataque, vou colocar. Não sei qual é a dúvida. O Corinthians tem um treinador com característica de ataque", comentou.

O Racing abriu o placar no começo da partida, com o atacante Salas, em lance de falha do zagueiro Cacá. O Timão respondeu pouco tempo depois com Yuri Alberto, que recebeu passe de Memphis e concluiu para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, Yuri virou para os mandantes, com chute de fora da área, e a equipe argentina voltou a igualar na segunda etapa, com gol do lateral direito Martirena.

O jogo de volta entre Corinthians e Racing está marcado para o próximo dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30 (de Brasília). Quem levar a melhor no tempo normal, passa para a final da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e Lanús também empataram na ida, em Belo Horizonte. Sai daí o adversário de Corinthians ou Racing na decisão.

O Timão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Pantanal, às 19 horas (de Brasília).

Veja outras respostas de Ramón Díaz na coletiva

Ataque com bons números, mas defesa pouco confiável

"Me parece que no Brasileiro, na Copa, somos o time que mais faz gols. Temos que corrigir defensivamente, mas sempre finalizamos muito. Estou muito feliz pelo Yuri. Todos vocês criticavam ele. Que siga marcando, trabalhando. Trabalhamos com ele para se perfilar na direita para definir e hoje ele fez isso. Vamos seguir defendendo o grupo, o Corinthians, vamos fazer o máximo para chegar à final."

Psicológico do time

"O psicológico é fundamental para poder competir. A nível nacional e internacional. Mas jogos internacionais são muito diferentes. Precisamos errar muito pouco, e me parece que as duas equipes criaram, foi um lindo jogo. O segundo gol deles foi muito elaborado, bonito, e nossos gols foram bonitos também. Temos mais 90 minutos, está aberto, confiamos muito na equipe, no grupo. Temos que seguir competindo. Sei que precisamos melhorar, precisamos ser mais duros, mais agressivos, que essa partida sirva como experiência para a próxima."

Você foi o maior responsável pelo empate?

"A responsabilidade sempre é do treinador. Por isso o clube contrata. Lembro que quando cheguei o Corinthians tinha 12 pontos, e agora tem 32. Estamos competindo. Estou contente com o grupo, agradeço ao Fabinho por trazer os jogadores que pedimos, por isso estamos competindo e estamos vivos. A responsabilidade sempre é do treinador. Estou aqui há três meses e meio, a equipe estava no descenso, não competia no Brasileiro, na Sul-Americana... e temos que terminar bem, seguramente vamos sair do descenso. Mas confiamos. Mantenho a tranquilidade, a sabedoria para saber quando temos que responder."

Jogo contra o Cuiabá

"O mais urgente é o jogo contra o Cuiabá, vamos colocar uma equipe fresca. Deixamos de pensar na Sul-Americana agora, pensamos no Brasileiro, todos sabem da importância dessa partida. Vamos disputar uma grande partida, vi que perderam para o Vasco, se desgastam como nós. Vamos ter que competir e buscar os três pontos."