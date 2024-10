Ramón revela jogador que não quer renovar e crava que não perderá do Racing

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, protagonizou uma entrevista coletiva no modo "durão" e, além de entregar que o atacante Giovane não quer renovar contrato, disse que o alvinegro não vai perder do Racing no duelo de volta da Sul-Americana — os times empataram por 2 a 2 na Neo Química Arena no jogo de ida.

O que ele falou?

Giovane barrado. "Ele não quer renovar contrato com o Corinthians [o vínculo vai até junho de 2025]. Fizeram proposta, há conversas, mas ele não quer. Há outros que também não querem. Ou assinam, ou não jogam. Necessitamos de jogadores comprometidos com o grupo. Eles têm que ser gratos por tudo que o Corinthians deu. Enquanto ele não assinar contrato, não joga."

Giovane foi citado por Ramón Díaz em coletiva pós Corinthians 2x2 Racing Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Decepção com outros jovens. "É uma decisão minha. O mais justo é você ser grato pelo clube em que está. Este é um dos melhores clubes do Brasil. Hoje, os jovens, se não assinam contrato, podem ter ótimas propostas. É uma lástima que, em um dia de definição como hoje, a gente tenha que falar sobre isso. São jovens, e certamente o clube vai ter chance de falar com eles. Espero que assinem porque são jogadores importantes, mas só depende deles. Giovane é só um."

Jogo de volta. "No estádio deles [Racing], nunca perdi — e não vou perder porque vamos competir. [...] Se alguém pensa que esta fase está definida, está equivocado. O torneio é diferente. Os árbitros não são brasileiros, os times são diferentes... há 90 minutos para jogar e está tudo aberto, o Corinthians não está eliminado. Temos condições de jogar em qualquer estádio. Se pretendemos chegar à final, temos que passar, e temos possibilidades."

Romero no lugar de Martínez. Por quê? Quando fizemos a mudança, estávamos empatando. Sou um treinador que tenho a característica de colocar gente no ataque e assumir risco, vocês precisam entender isso. Fiz no passado, fiz hoje e farei no futuro. Quando vejo que a equipe necessita de meias, vou usar, mas quando necessitamos de atacantes, vou colocar também. Depois da mudança, chegamos ao gol. Não sei qual a dúvida. O Corinthians tem um treinador com características de ataque, e assumo isso."

Gol ilegal? "Quando tomamos o primeiro gol, houve uma falta sobre o Cacá e não marcaram. No Brasil, certamente o VAR seria chamado, mas é um jogo internacional, a competição é diferente. Fizemos a equipe ter reação rápida e conseguimos o 1 a 1 e, depois, a virada. No segundo gol deles, não pudemos desarmar."

Memphis Depay tenta fazer a jogada em Corinthians x Racing, duelo da Sul-Americana Imagem: FELIPE GOUVEIA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Calendário e evolução. "Para mim, melhoramos muito, principalmente do meio para o ataque. Estamos criando muitas situações, hoje mesmo criamos no 2° tempo. A Data Fifa estava programada e tínhamos três competições. São jogos que temos a cada três dias, é preciso se preparar mentalmente e fisicamente. O Corinthians estava competindo em tudo. Em quatro dias, jogaremos contra o Cuiabá em um duelo importante e, depois, voltaremos a encarar o Racing. Tratamos de treinar para ter todo o grupo em condições de competir."

Rodagem de elenco. "Temos que dar confiança à equipe. Se chegamos até aqui, é também porque há momentos em que mudamos muito na Sul-Americana e no Brasileirão. Para que o grupo possa competir, é preciso repetir e mudar às vezes. Temos que administrar bem os esforços e preciso colocar uma equipe fresca para ser competitiva e ganhar."

Fim dos três zagueiros? "Durante o uso dos três zagueiros, sentia que necessitávamos ganhar para poder sair da zona de rebaixamento, aí começamos a trabalhar a parte ofensiva. Para ter muita gente no ataque, é preciso saber como jogar."

Virada de chave. "O mais urgente é o Cuiabá, temos que conseguir os três pontos, vamos colocar a equipe mais fresca. Temos um bom, plantel. Agora, não pensamos na Sul-Americana, mas sim no Brasileirão. Todos sabemos a importância do jogo. Vamos disputar um grande jogo também. Eles perderam para o Vasco e também tiveram desgaste. Se conseguirmos os três pontos, podemos sair da zona de rebaixamento."

Tranquilidade no cargo. "A responsabilidade sempre é do treinador. Quando cheguei, o Corinthians tinha 12 pontos, hoje tem 32. Isso quer dizer que estamos competindo, e estou contente com o grupo que temos. Agradeço à diretoria. Estamos vivos. Faz três meses e meio que estou aqui, a equipe não competia no Brasileirão e na Sul-Americana; Agora, estamos na semifinal. Seguramente, vamos sair do Z4 porque a equipe tem hierarquia. Estou tranquilo. Sei que os jornalistas, nesta fase, colocam muita pressão, mas possuo experiência e mantenho a sabedoria. Por isso consegui as coisas que tenho. Não há nada que me assuste. Tenho que competir."