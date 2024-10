Rafael Paiva ressalta importância da vitória do Vasco sobre Cuiabá

Nesta quinta-feira, o Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasada. Após o duelo, na coletiva de imprensa, o técnico Rafael Paiva admitiu que o desempenho foi abaixo do esperado, mas ressaltou a importância do resultado.

"O resultado era fundamental hoje. A gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que ficou muito aquém da nossa forma de jogar, que a gente gostaria, mas tínhamos quase certeza que seria um jogo muito difícil emocionalmente. A gente vindo de um peso do jogo do Atlético-MG, no final, ter tomado aquele gol. Se a gente segura um pouco mais, pelo menos para os pênaltis poderíamos levar", afirmou o treinador.

"Por mais que a gente falasse que estivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que iria sofrer hoje. Foi de longe um jogo em que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas tínhamos que ganhar. Isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1 a 0 foi goleada para nós", concluiu.

Outro ponto comentado por Paiva durante a coletiva foi o retorno do meio-campista Jair, que ficou oito meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão. No início deste ano, o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

"O Jair era um caso muito sensível. Tanto tempo fora e em qual momento voltar, né? Nunca tem um momento tranquilo no Vasco. A gente está sempre lutando, brigando muito, brigando pela vitória. Então, eles sabem que sempre vão voltar numa dificuldade alta de jogo. A gente já poderia ter sido relacionado no jogo contra o Atlético-MG. A gente achou melhor não, sabia do peso do jogo e da intensidade. A gente não quis correr o risco com ele", relatou o comandante.

"Hoje, não iria ser um jogo fácil. Sabíamos todo o peso que estávamos carregando, a vitória precisava vir, mas ele já estava se sentindo melhor e mais confiante. Hoje surgiu a oportunidade de colocá-lo. Acho que ele correspondeu bem. É um jogador importante e querido no grupo também, extremamente experiente. A gente precisava dessa experiência agora e correu tudo bem. A gente está muito feliz pelo retorno do Jair. Tenho certeza que ele vai se condicionando cada vez mais, ganhando ritmo de jogo. É um reforço positivo que temos dentro do nosso grupo", completou.

No Brasileirão, o Vasco está no meio da tabela, ocupando a décima posição, com 40 pontos conquistados em 30 jogos disputados. O Cruz-Maltino retorna a campo na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), contra o Bahia, em São Januário, pela 31ª rodada da liga nacional.