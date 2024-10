Quantos gols tem Yuri Alberto no Corinthians? Veja os números do atacante em 2024

Apesar de dois gols de Yuri Alberto, o Corinthians cedeu o empate em 2 a 2 ao Racing-ARG nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A grande atuação do atacante do Timão reforça sua boa fase em 2024, se tornando uma peça fundamental no esquema do técnico Ramón Díaz.

Nesta temporada, Yuri Alberto marcou 23 gols e deu seis assistências em 50 jogos. O atacante de 23 anos é o vice-artilheiro de 2024 entre os jogadores dos times da Série A do Brasileirão. Além disso, o atleta é o líder em participações em gols do Corinthians no ano, com 29 ações.

Em boa fase, Yuri Alberto marcou seis gols nos últimos seis jogos do Corinthians no ano: um contra o São Paulo, dois contra o Internacional, um contra o Athletico-PR e dois contra o Racing.

Agora, o Corinthians redobra suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. Com 32 pontos em 30 jogos, o clube do Parque São Jorge é o 18º colocado na competição.