PVC: Pente-fino do Palmeiras ratifica credibilidade da Sportingbet

Favorita para estampar a camisa do Palmeiras em 2025, a Sportingbet passou no pente-fino feito pelo clube acerca de credibilidade financeira da empresa, informou Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

O pente-fino que o Palmeiras fez indica que a Sportingbet é uma empresa absolutamente crível, correta, com credibilidade no mercado internacional, e que por isso pode ser a patrocinadora master. Paulo Vinícius Coelho

Com o mercado de apostas em regulamentação pelo governo federal, o Palmeiras se preocupou em atestar a capacidade da Sportingbet de cumprir um eventual contrato, de acordo com PVC.

O objetivo é evitar polêmicas como as que envolveram a Vai de Bet e a Esportes da Sorte — esta última patrocinadora do time feminino do Verdão.

Durante a licitação, o Palmeiras cuidou da idoneidade da empresa que vai ser parceira nos próximos anos. Entender se vai ter condição de cumprir esse contrato ou não.

Ainda não está fechada a licitação, mas a Sportingbet é a grande favorita, o [colunista] Danilo Lavieri já tinha dito isso. A novidade é que o pente-fino ratifica a credibilidade da empresa. Paulo Vinícius Coelho

