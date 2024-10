PSG é condenado pela Liga Francesa e terá que pagar quantia milionária a Mbappé

A briga na justiça entre Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. A Comissão da Liga Francesa condenou em primeira instância a equipe parisiense, que será obrigado a pagar uma quantia milionária ao atacante por salários e bônus atrasados. O PSG ainda pode recorrer.

Segundo a Comissão Paritária da Liga Francesa de Futebol, o PSG terá de pagar cerca de 55 milhões de euros (em torno de R$ 338 milhões) para Mbappé, que alegou durante o processo ter direito a salários e bônus acordados anteriormente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappe? (@k.mbappe)

Estes 55 milhões de euros são referentes a três meses de salários atrasados (abril, maio e junho), além de um bônus de assinatura do último ano de contrato com o clube francês.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain não fez os pagamentos citados pois considerou que o atacante do Real Madrid faltou com a sua palavra, depois que se comprometeu verbalmente com o presidente Nasser Al-Khelaïfi, em agosto de 2023, que iria "perdoar" os 55 milhões de euros que teria a receber. Como nada foi assinado, Mbappé foi à justiça francesa.

Caso o PSG resolva recorrer da decisão da Comissão Partidária da Liga Francesa de Futebol, o litígio entre as partes pode parar na Uefa ou na Fifa.