Palmeiras vende mais de 34 mil ingressos para jogo contra o Fortaleza no Allianz Parque; veja parcial

O Palmeiras reencontrará a torcida no Allianz Parque depois de mais de um mês. O Verdão joga em casa, neste sábado, contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem a expectativa de estádio cheio. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, já foram vendidos 34.500 ingressos para a partida.

A venda para o público geral teve início na manhã da última sexta-feira. Sem descontos, os preços dos bilhetes estão entre R$ 130 e R$ 250 e podendo ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam a partir das 16h30 (de Brasília). O Verdão é o vice-líder, com 60 pontos, apenas um atrás do Botafogo. O Leão do Pici está em terceiro lugar, com 56.

O último compromisso do Verdão no Allianz aconteceu no dia 15 de setembro. Na oportunidade, o Alviverde saiu vitorioso ao golear o Criciúma, por 5 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Flaco López, Felipe Anderson, Estêvão, Raphael Veiga e Tobias Figueiredo (contra).

O Palmeiras entra em campo de olho na liderança do Brasileirão. Para assumir a ponta, o Verdão precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo. O time carioca entra em campo depois do Alviverde e enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18 horas, em Bragança Paulista.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de vitória por 5 a 3 diante do Juventude, em Caxias do Sul, e defende uma invencibilidade de dez jogos no Brasileirão.