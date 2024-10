Negociações não evoluem, e trio não deve mais atuar pelo Corinthians; entenda o cenário

Uma fala do técnico Ramón Díaz após o empate do Corinthians com o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana, chamou atenção. O treinador disse que o atacante Giovane não foi relacionado por não ter aceitado renovar seu vínculo com o clube, válido até meio de 2025.

O comandante argentino assumiu a autoria da decisão, deixando claro que só estarão nos planos da comissão técnica os atletas compromissados com o clube.

"Giovane não quer renovar seu contrato com o Corinthians. Fizemos a proposta e ele não quer renovar. Creio que o jogador precisa ser agradecido ao clube. Ou renova ou não vai jogar. Queremos atletas comprometidos com clube, que sejam agradecidos. Enquanto não renovar, não vai jogar", disse Ramón em entrevista coletiva.

"É uma decisão minha. Todo mundo do futebol tem que ser agradecido ao clube que está, um dos maiores do país", complementou o comandante.

O vínculo de Giovane com o Corinthians é válido apenas até junho de 2025. O atleta entrou no segundo tempo da eliminação contra o Flamengo, na Copa do Brasil, como lateral direito.

Mas Giovane não é o único exemplo de jogador que perdeu espaço por questões contratuais. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o zagueiro Caetano e o meia Matheus Araújo não vêm tendo espaço no time pelo mesmo motivo.

A diretoria do Corinthians não chegou a um acordo de extensão com a dupla, que possui contrato apenas até o final deste ano. Ambos foram lembrados indiretamente por Ramón na coletiva.

"É uma lástima que em um dia de definição, como hoje, tenhamos que falar desses jovens. Não são os experientes, são os jovens. Espero que renovem seus contratos, são jogadores importantes", comentou Ramón.

Pelo cenário que se apresenta, a tendência é que Giovane, Matheus Araújo e Caetano não joguem mais com a camisa do Corinthians.

Sem o trio entre os relacionados, o Timão empatou com o Racing por 2 a 2 na última quinta-feira. Agora, a equipe definirá sua vida na Sul-Americana no duelo de volta, no próximo dia 31 (quinta-feira), em Avellaneda.

Veja números do trio com a camisa do Corinthians:

Caetano



38 jogos (31 como titular)



15 vitórias



12 empates



11 derrotas



Última vez que entrou em campo: Botafogo 2 x 1 Corinthians (14/9/2024)

Matheus Araújo



45 jogos (11 como titular)



2 gols



21 vitórias



9 empates



15 derrotas



Última vez que entrou em campo: RB Bragantino 1 x 2 Corinthians (13/8/2024)

Giovane



46 jogos (6 como titular)



4 gols



18 vitórias



15 empates



12 derrotas



Última vez que entrou em campo: Corinthians 0 x 0 Flamengo (20/10/2024)