Morre Zé Carlos, ex-lateral do São Paulo e da Seleção na Copa de 1998

O ex-lateral direito Zé Carlos morreu nesta sexta-feira aos 56 anos. O antigo jogador ficou conhecido no futebol brasileiro por uma ascensão meteórica em 1998 com a camisa do São Paulo, que lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo da França.

José Carlos de Almeida, de 56 anos, estava em Osasco na casa de uma sobrinha. Segundo informações do ge, a família estranhou que ele estava demorando a acordar na manhã desta sexta-feira e chamou o resgate com a suspeita de uma parada cardiorrespiratória.

O começo de Zé Carlos no futebol aconteceu em 1990 pelo São José. Após passar por outros seis clubes, chegou à Matonense em 1997 e chamou a atenção do São Paulo, para onde se transferiu no mesmo ano.

No Tricolor, foi um dos grandes destaques da conquista do Paulistão de 1998. Suas atuações renderam a convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da França. Ele jogou a semifinal da competição contra a Holanda em função da suspensão do titular Cafu.

Permaneceu no São Paulo até 2000. Depois, atuou por Grêmio, Ponte Preta, Joinville e encerrou a carreira em 2005 pelo Noroeste.