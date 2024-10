Luciano Huck ajuda a reconstruir quiosque atacado por torcedores do Peñarol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, promoveu uma campanha de vaquinha online nas redes sociais e conseguiu arrecadar, em 24 horas, mais de R$ 72 mil para o quiosque "Estação 12", da Praia do Pontal, no bairro do Recreio dos Bandeirantes (RJ), que ficou destruído por torcedores do Peñarol na última quarta-feira (23).

O que aconteceu

O estabelecimento foi depredado e saqueado durante toda a confusão dos uruguaios. Mesas e cadeiras do local também foram utilizadas pelos vândalos como armas no enfrentamento à Polícia Militar e aos moradores e comerciantes da região.

O UOL conversou com um dos sócios no dia do ocorrido e ele se mostrava desolado. Com lágrimas nos olhos, ele disse que os prejuízos somados chegavam aos R$ 80 mil.

"Quebraram tudo, guarda-sol, mesas... Se for calcular tudo, o prejuízo é de R$ 80 mil, mais ou menos. Saquearam, roubaram o meu quiosque. Só de notas [fiscais] da Ambev [empresa de bebidas] que chegaram ontem e anteontem, dá quase R$ 9 mil. Saquearam tudo o que estava aqui fora. Além de quebrar, roubaram tudo", disse ao UOL, na ocasião.

Luciano Huck promoveu a campanha postando um vídeo em seu Instagram. Ele deu o pontapé inicial com uma contribuição de R$ 10 mil. A meta era ao menos R$ 20 mil, mas até a postagem posterior — onde ele comemorava o êxito na missão — o valor já ultrapassava R$ 72.500.

Muito obrigado! Juntos vamos poder viabilizar a reconstrução e a recuperação da dignidade do negócio dele, para ele pode voltar a ter o sustento da família e voltar a trabalhar. Precisávamos de R$ 20 mil e passamos dos R$ 70 mil. É a hora em que o brasileiro mostra a generosidade dele, pensar na floresta toda e não só na própria árvore. Conseguimos recontar essa história, mas com um final feliz

Luciano Huck, em seu Instagram

Empresa que cuida dos quiosques no Rio já havia prometido ajuda

Quiosque "Estação 12", na orla do Recreio, foi destruído e saqueado por torcedores do Peñarol Imagem: Bruno Braz/UOL

Apesar da generosidade de Luciano Huck, o empresário não estava totalmente desamparado. Concessionária que gerencia todos os quiosques da orla do Rio de Janeiro, a "Orla Rio" já havia se comprometido a ajudar tanto o "Estação 12" quanto o "Vitória", estabelecimento vizinho e que também foi atacado.

Em alinhamento com nossos valores de parceria e respeito, o presidente da Orla Rio entrou em contato diretamente com os operadores para assegurar de forma solidária a reposição imediata de todos os itens furtados e a recuperação dos danos. Continuamos acompanhando o caso de perto, comprometidos com a rápida restauração dos quiosques e em oferecer todo o suporte necessário para minimizar os impactos deste triste episódio

Trecho da nota oficial da "Orla Rio" ao UOL

Recreio vira praça de guerra

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam quiosques, atearam fogo em motos, destruíram carros e entraram em confronto com banhistas e policiais militares.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou. Moradores também denunciam que atos racistas teriam inflamado ainda mais os ânimos.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.

Motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.

Carros foram depredados e barracas de ambulantes quebradas. Mesas e cadeiras dos quiosques viraram armas nas mãos dos vândalos. Até mesmo caixas de cervejas foram saqueadas.

O Batalhão de Choque foi acionado. O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos.

Ao todo, 283 uruguaios foram detidos e conduzidos à Cidade da Polícia. Destes, 20 seguem presos. Os demais foram escoltados até a fronteira do estado do Rio de Janeiro.