Julio Gomes: Racing soube aproveitar opção errada de Ramón Díaz por Romero

O Racing aproveitou uma substituição errada de Ramón Díaz para buscar o empate por 2 a 2 contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, na Neo Química Arena, avaliou o colunista Julio Gomes, no UOL News Esporte desta sexta (25).

O Racing soube aproveitar um erro do Ramón Díaz na lesão do Martínez. O Ramón Díaz faz uma substituição errada — o Romero entrou mal. Julio Gomes

Na opinião do colunista, alguns dos principais jogadores do Timão tiveram uma noite muito ruim contra o Racing.

Foi uma noite individualmente muito fraca de alguns jogadores do Corinthians, especialmente o Garro, que é o melhor jogador do time e ontem jogou mal.

No primeiro gol, o Hugo estava um pouco avoado e falha, e o Fagner foi mal. Vários jogadores do Corinthians foram mal e aí você tem que dar mérito para o Racing, que soube aproveitar o erro do técnico argentino. Julio Gomes

