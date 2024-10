Juca: Sem coerência, Ramón Díaz não faz o que se espera do Corinthians

Ramón Díaz tem acumulado escolhas incoerentes e não corresponde às expectativas no Corinthians, afirmou o colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

A dupla Díaz [Ramón e seu filho, Emiliano] não tem se revelado muito coerente e não está fazendo com o elenco que o Corinthians tem a campanha que se esperava do Corinthians.

O Corinthians segue na zona do rebaixamento, e ele não tem coerência nas coisas que faz. Juca Kfouri

O colunista criticou Ramón Díaz por escalar Fagner titular contra o Racing depois deixá-lo no banco contra o Flamengo na Copa do Brasil.

Ora o Ramón diz que privilegia o Brasileirão e joga com força máxima na Sul-Americana, como jogou ontem, ora faz como fez contra o Flamengo. Um erro brutal: o Flamengo fica com 10 e o Corinthians não é capaz de predominar com 11 contra 10.

Ele mantém no banco o Fagner, cuja única qualidade hoje é ainda ser um apoiador razoável, mas bota para jogar contra o Racing. E o primeiro gol do Racing foi no Fagner. Você olha pra ele e começa a pensar: o que quer o Ramón Díaz? Juca Kfouri

