Internacional realiza último treino antes de enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

O elenco do Internacional está pronto para enfrentar o Atlético-MG. Na manhã desta sexta-feira, o treinador Roger Machado comandou o último treinamento da equipe antes da partida na Arena MRV, marcada para este sábado, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Aproveitando que o treino foi fechado para a imprensa, Roger Machado comandou atividades táticas e técnicas no gramado do CT Parque Gigante. Além disso, ele realizou os últimos ajustes necessários na equipe que iniciará como titular.

Preparação ?? Equipe fechou a semana de trabalho ? pic.twitter.com/rJDgneOWyp ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 25, 2024

Para a partida contra o Galo, o Internacional contará com o retorno do volante Thiago Maia, que precisou cumprir suspensão no clássico contra o Grêmio. Por outro lado, o volante Fernando, em processo de recuperação do seu condicionamento físico, está fora.

A delegação do Internacional embarca para Belo Horizonte ainda na tarde desta sexta-feira. O Colorado vive grande momento na temporada e vem de 10 jogos consecutivos sem perder.

Atualmente, o Internacional ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos conquistados. Já o Atlético-MG está em nono lugar, com 41 pontos.