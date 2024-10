Giuliano x Serginho: entenda as diferenças entre os dois e o que muda no Santos

Titular absoluto do Santos, Giuliano apresentou um edema na região inferior da perna direita e foi desfalque na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na última terça-feira. O escolhido para a vaga foi Serginho, que traz outra característica para a equipe de Fábio Carille.

Como explicado pelo próprio técnico, Serginho é mais armador e gosta de cair pelas pontas, abrindo espaço para a descida de um volante.

O gol do triunfo sobre o Vozão, aliás, saiu justamente assim. O meia apareceu na ponta esquerda e cruzou na medida para Diego Pituca, que infiltrou na área e cabeceou para o fundo da rede.

Já Giuliano tem a tendência de atuar mais próximo do centroavante. O camisa 20 gosta de pisar na área. Não à toa é o artilheiro do Santos na temporada, com 12 gols.

"O Serginho é um meia-armador. O Giuliano é um meia-atacante. O Serginho gosta de cair pelos lados, criar superioridades pelas pontas, ficar com a bola e finaliza bem fora da área. O Giuliano é um cara que tem uma presença de área maior, sempre foi assim", disse Carille.

"O Serginho muitas vezes também já jogou como um segundo volante, já jogou aberto, o que eu já deixei trainado também. O Serginho roda mais, gosta de sair pelos lados, diferente do Giuliano, isso deixa o volante entrar mais na área", completou.

Giuliano x Serginho

Serginho soma 18 compromissos com a camisa do Peixe, sendo sete como titular. Neste período, balançou as redes uma vez e deu três assistências.

Giuliano, por sua vez, tem 32 partidas, sendo 30 entre os 11 iniciais, 12 tentos e duas assistências. O meia ainda é dúvida para o próximo duelo do Alvinegro Praiano, contra o Ituano, fora de casa.

O embate está marcado para segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

O Santos lidera a competição, com 59 pontos. O Galo de Itu aparece em 18º, com 34.