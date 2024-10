Fluminense fecha preparação para enfrentar o Vitória no Brasileiro; veja provável time

O Fluminense está preparado para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O elenco do Tricolor carioca fez o último treino na manhã desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, e realizou ajustes finais de olho no embate fora de casa.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes será obrigado a promover uma mudança no meio-campo. O volante Facundo Bernal recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e, por conta disso, precisará cumprir suspensão.

A tendência é que Victor Hugo entre no lugar de Bernal e faça dupla com Martinelli. Contudo, outra opção para Mano é Felipe Melo, que tem jogado como zagueiro, mas poderia voltar a atuar como volante para suprir a ausência do uruguaio. Nonato, caso esteja apto fisicamente, também pode brigar pela vaga.

Ainda devem seguir como ausências os atacantes Kevin Serna e Lelê, que continuam entregues ao departamento médico do Fluminense. Em tratamento de uma lesão no calcanhar esquerdo, o zagueiro Thiago Silva também deve seguir fora.

Preparação encerrada! Amanhã a decisão é no Barradão! Vamos, Tricolor! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/CTWeDztdKc ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 25, 2024

Assim, um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Victor Hugo e Martinelli; Jhon Arias, Ganso e Lima; Kauã Elias (Germán Cano).

O elenco tricolor, agora, viaja para a Bahia na tarde desta sexta-feira. O Fluminense enfrenta o Vitória neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), no Barradão, em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Fluminense e Vitória é importantíssimo para as duas equipes, que brigam contra o rebaixamento. O Tricolor das Laranjeiras subiu para a 11ª posição após vencer o Athletico-PR e está com 36 pontos. Já o Vitória figura em 16º lugar e possui os mesmos 32 pontos que o Corinthians, que abre o Z4.