Flamengo x Juventude: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

Após garantir a vaga na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. O Rubro-Negro vai receber o Juventude, no Maracanã, em duelo válido pela 31ª rodada. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo poderá ser acompanhado pela TV Globo e no Premiere.

Amanhã (26), o Mengão enfrenta o Juventude pelo @brasileirao! E por aqui no Ninho do Urubu, todos as atividades já foram concluídas! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes/ CRF pic.twitter.com/ZUoHLaVknf ? Flamengo (@Flamengo) October 25, 2024

A equipe de Filipe Luis vem de derrota para o Fluminense e precisa da vitória para seguir com chances matemáticas de conquistar o título e, principalmente, manter sua posição no G4. Na quarta colocação, com 51 pontos, o Fla é seguido por São Paulo (50) e Internacional (49), que também entram em campo neste sábado, e tem a posição ameaçada.

A briga do Juventude, por outro lado, está na parte de baixo da tabela. Com 34 pontos e na 15ª posição, a equipe está somente dois pontos à frente do Corinthians, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Mais uma vez, os problemas físicos do elenco rubro-negro vão atrapalhar seu treinador, que pretendia começar a ensaiar o time para a final contra o Galo, do dia três de novembro. Com mais duas baixas por problemas musculares, Alex Sandro e De La Cruz, e o atacante Bruno Henrique suspenso pelo terceiro amarelo, Filipe Luis terá de escalar uma equipe alternativa.

Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas assume, mas nas outras duas posições há dúvidas quanto a quem começará jogando. Na vaga de De La Cruz, a disputa está entre Evertton Araújo e Alcaraz, enquanto no ataque, Michael e Gonzalo Plata são os mais cotados.

No Juve, Jair Ventura também vai mudar a equipe que perdeu para o Palmeiras na rodada passada. Começando pela defesa, o goleiro Gabriel, liberado contra o Palmeiras para acompanhar o nascimento do filho, reassume a posição.

No meio, o volante Jadson recebeu o terceiro amarelo, está suspenso e deve dar lugar a Luís Oyama. Já o veterano Nenê, que ficou de fora na rodada passada por um erro no sistema da CBF, disputa posição com Luís Mandaca.

Por fim, no ataque, uma baixa e um retorno. Lucas Barbosa se recupera de lesão no tornozelo e está fora, enquanto Gilberto retorna após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.

No primeiro turno, em Caxias do Sul, o Juventude surpreendeu o Rubro-Negro e venceu por 2 a 1. A equipe gaúcha, por sinal, tem um histórico positivo diante do Rubro-Negro, com 11 vitórias contra 10 em 28 jogos, além de sete empates. Em casa, entretanto, a vantagem é do Flamengo, com oito triunfos em 13 jogos, quatro derrotas e um empate.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X JUVENTUDE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 26 de outubro de 2024



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Alcaraz), Arrascaeta e Gerson; Michael (Plata) e Gabigol



Técnico: Filipe Luis

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (Nenê); Marcelinho (Ewerthon), Edson Carioca e Gilberto



Técnico: Jair Ventura