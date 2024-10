Estêvão comenta interação com Neymar após quebra de recorde e revela: "Sonho jogar junto com ele"

O atacante Estêvão vem fazendo história no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras. No último domingo, ele se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, superando a marca de Neymar. Estêvão comentou a interação que teve com o ex-Santos após quebrar esse recorde e revelou o sonho de jogar junto dele.

"O Neymar é uma grande referência para mim. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na Seleção Brasileira. Seria a realização de um sonho. E fico muito feliz por ele ter me repostado, não esperava, por eu ter batido o recorde dele", revelou.

Na comemoração de seu gol na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, a Cria da Academia fez a clássica comemoração do camisa 10 como forma de homenagem ao atleta, que voltou aos gramados na última segunda-feira, após recuperar-se de grave lesão no joelho. Nas redes sociais, Neymar publicou: "Parabéns Estevão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa!"

"Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também. Nem sei como é que vai ser (se formos convocados juntos), porque é o cara que desde criança eu sempre vi jogar no Barcelona, no PSG. Acho que na Seleção foi a grande referência nos últimos anos. E o que ele mostrou no Brasil, o que ele mostrou na Europa, acho que é algo inexplicável e vai ser um sonho, se Deus quiser, se isso acontecer", seguiu.

Estêvão foi convocado pela Seleção Brasileira principal na data Fifa de setembro para jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai. Contudo, devido à lesão no joelho, Neymar ainda estava impossibilitado de ser convocado por Dorival Júnior.

Estêvão tem, ao todo, 18 participações em gols no Brasileirão, com dez bolas na rede e oito assistências. Com isso, ele superou Neymar, que participou de 16 gols no Santos, em 2009. A Cria da Academia, ainda, pode se tornar o artilheiro mais novo da história do Brasileirão. Atualmente, ele é o vice-artilheiro, com 10 bolas na rede, um a menos que Pedro, líder nesse ranking.

"Fico muito feliz pelo meu desempenho e do time. Fico feliz por estar contribuindo cada vez mais, fazendo gols e dando assistências. Espero que agente siga na briga lá em cima para chegar até o título", finalizou Estêvão.

Por fim, a joia palmeirense segue à disposição de Abel Ferreira para o duelo deste sábado, contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.