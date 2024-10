Escalação do São Paulo: Zubeldía conta com retorno de dupla contra o Criciúma

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto contra o Criciúma, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

O técnico Luis Zubeldía conta com dois retornos importantes para o duelo. Os zagueiros titulares Arboleda e Alan Franco, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Vasco, estão à disposição do treinador argentino.

No entanto, Zubeldía segue sem poder contar com o volante Bobadilla, que sofre com dores no adutor direito. O paraguaio desfalcou o Tricolor na última rodada e não viajará com o restante do grupo para Criciúma. O atleta irá permanecer em São Paulo para tratamento no REFFIS do clube.

?? Fim de preparação! O Tricolor está pronto para o duelo com o Criciúma, em Santa Catarina, pelo Brasileirão! #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/CNwdisR72E ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Outro desfalque é o lateral esquerdo Welington, suspenso com três cartões amarelos. Para seu lugar, Zubeldía deve apostar no norte-irlandês Jamal Lewis.

O atacante Ferreirinha vive a expectativa de voltar a ser titular depois de mais de dois meses. Recuperado de lesão na perna esquerda, o camisa 47 do Tricolor recebeu minutos contra o Vasco, mas saindo do banco de reservas. Ele marcou oito gols e deu duas assistências em 43 jogos nesta temporada.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

O treino

Zubeldía ajustou na manhã desta sexta-feira os últimos detalhes para o confronto. Após aquecimento, os jogadores realizaram atividade de 11 contra 11 em campo reduzido, sob coordenação do treinador argentino.

Posteriormente, os prováveis titulares neste sábado trabalharam situações de bola parada, enquanto o restante do elenco fez treinos técnicos em espaço reduzido. No final do treino, alguns jogadores trabalharam as finalizações.

A delegação são-paulina viaja para Criciúma ainda na tarde desta sexta-feira, em voo fretado.

O São Paulo ocupa a quinta posição do Brasileiro, com 50 pontos conquistados, um a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4. O Criciúma aparece na 12ª colocação, com 36 unidades.