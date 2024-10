Em seis meses no Botafogo, Artur Jorge diz estar vinvendo fatos inéditos na carreira

O técnico Artur Jorge está extremamente satisfeito com os resultados obtidos até agora no Botafogo. O treinador chega ao fim do ano com a possibilidade de conquista de dois títulos, no Brasileirão e na Libertadores da América, e, independentemente do desempenho neste fim de ano, ele acha que a decisão de trabalhar no Brasil já valeu a pena.

"Há 6 meses, quando cheguei aqui no Brasil, falei sobre uma caminhada de sucesso e cada dia mostra que minha aposta foi certeira. De poder ter a chance de lutar por coisas maiores, esse sempre foi o objetivo", explicou nesta sexta-feira treinador, que foi além.

"Sempre buscamos objetivos alcançáveis. A verdade é que temos dois grandes objetivos para lutar, mas o balanço já é muito positivo. O que mais me surpreende é a paixão da torcida, estou vivendo momentos que nunca vivi, uma energia contagiante e positiva", acrescentou Artur Jorge, em entrevista à Botafogo TV.

A empolgação do Botafogo aumentou nesta semana depois do grande futebol demonstrado na abertura da semifinal da Libertadores da América. A goleada no estádio Nilton Santos por 5 a 0 contra o Peñarol, do Uruguai, deixou o time carioca muito próximo da decisão da competição sul-americana, algo impensado por muitos torcedores em um passado recente.

"É um momento importante para todos nós e temos que compartilhar com todos que contribuem com o clube. O mais visível é o resultado, mas temos que estar satisfeitos porque contribuímos para o crescimento do Botafogo", disse.

Para buscar a excelência em campo, Artur Jorge revela que, além de deixar os atletas aptos na parte física e técnica, visa trabalhar o mental de seu grupo. "Observo aspectos do bem-estar do atleta. Se o atleta não estiver bem consigo será difícil contabilizar algo. Sei ao que somos expostos", avisou o treinador, que não deixa de lado um estilo exigente. "Eu sempre falo aos meus atletas, não se cansem de ganhar", completou.

Líder do Brasileirão 2024, o Botafogo volta a campo neste sábado em duelo contra o Red Bull Bragantino, a partir das 19 horas (de Brasília), no interior paulista.