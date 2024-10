Dirigente do Criciúma, Eder comenta reencontro com São Paulo e recorda título paulista em 2021

O duelo entre Criciúma e São Paulo, marcado para acontecer neste sábado, às 21h (de Brasília), irá marcar o reencontro do atacante Eder com o Tricolor Paulista. Ex-jogador de ambos os times, o ítalo-brasileiro exerce atualmente a função de coordenador de futebol do time carvoeiro.

Eder comentou sobre o reencontro com o São Paulo e a expectativa para a partida. O ex-atacante se aposentou dos gramados em agosto deste ano, jogando pelo próprio Criciúma, clube que o revelou para o futebol.

"Vai ser um grande jogo, com certeza. É muito difícil estar fora de campo nessas horas, mas é uma função nova para mim e tenho conseguido ajudar nossa equipe de outra forma. Sobre o jogo, é claro que o São Paulo sempre é muito forte, mas nosso time está conseguindo uma regularidade importante na competição, especialmente em casa. Apesar do carinho enorme que eu tenho pelo São Paulo, hoje eu só posso pensar numa vitória nossa, pois a briga pela permanência é muito dura", disse Eder.

Preparação finalizada para a 31ª rodada do Brasileirão! Amanhã tem Tigre x São Paulo no Majestoso! ?? ? Celso da Luz | CEC#brasileirao2024 pic.twitter.com/16tH6g0L7H ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) October 25, 2024

Eder chegou ao São Paulo em 2021 e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano, título que colocou ponto final em um período de nove anos de fila. O ex-atacante anotou 11 gols em 75 jogos pelo Tricolor.

"Me lembro com muito carinho da conquista do Paulistão e daquele grupo de jogadores. Era o ápice da pandemia, e infelizmente não pudemos ter o Morumbis lotado na época, mas sentimos a importância que aquele título teve para devolver a grandeza de um gigante como o São Paulo, que retomou o caminho dos títulos", recordou.

"O São Paulo foi um capítulo especial na minha carreira e é sem dúvidas um clube pelo qual guardo muito carinho. Mas além de funcionário, sou um torcedor do Criciúma, e



temos nossos objetivos. Estamos fazendo uma grande temporada com um orçamento limitado e espero que sábado a gente tenha mais uma comprovação do trabalho excepcional que está sendo feito no clube", completou Eder.

O embate, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O São Paulo é o quinto colocado, com 50 pontos, enquanto os donos da casa aparecem na 12ª posição, com 36.