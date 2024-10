Diretor do Flamengo fala sobre sorteio da Copa do Brasil e lesão de De la Cruz

O Flamengo não demonstrou grande preocupação com o sorteio de mandos da final da Copa do Brasil. No confronto contra o Atlético-MG, o Rubro-Negro irá jogar o primeiro duelo no estádio do Maracanã, na capital carioca, e decidirá o campeão na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do adversário.

"Nosso elenco tem muita personalidade, já decidiu confrontos fora de casa e saiu vitorioso. Confiamos no Filipe Luís, no staff e nos atletas. O importante é fazer dois bons jogos. Tanto aqui, como lá, nosso torcedor vai nos apoiar", afirmou o diretor de futebol do Rubro Negro, Bruno Spindel.

As finais da Copa do Brasil serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Flamengo trabalha pela recuperação física do meio-campista De la Cruz, que sofre com os reflexos de uma contusão muscular neste segundo semestre da temporada.

"Foi uma lesão no posterior, a mesma lesão de quando ele voltou da Copa América. Ele se sacrificou para poder voltar a jogar nas fases decisivas, sem estar em seu melhor e sem fazer todo o processo de recuperação física até o final. Há momentos da temporada em que os atletas fazem sacrifícios, ele se sacrificou muito para voltar antes dos prazos. Tenho certeza de que haverá todo o sacrifício e trabalho do departamento médico para ele voltar o mais rápido possível", disse Bruno Spindel.