Cruzeiro não desiste de Dudu e ainda sonha com atacante do Palmeiras

O Cruzeiro nunca desistiu da contratação de Dudu e vive a expectativa de contar com o camisa 7 do Palmeiras para a próxima temporada.

O que aconteceu

Cruzeiro e Dudu conversam por um acordo em 2025 — o último ano de contrato do jogador com o Palmeiras. As partes mantém conversas periódicas para saber as condições de negócio, mas ainda não há nada no papel. A informação inicial foi publicada pelo Goal e confirmada pelo UOL.

Condições do acordo não seriam as mesmas do contrato do meio do ano. O time de Minas fez uma oferta de 5 milhões de dólares (R$ 28,5 milhões) por Dudu e faria o pagamento parcelado para os paulistas. A oferta que o jogador tinha em mãos era de três anos e meio, com prorrogação automática em caso de metas alcançadas na última temporada.

Dudu não teria seu vínculo renovado pelo Palmeiras. Após recusar a proposta do Cruzeiro no meio do ano, Leila Pereira afirmou publicamente que o Alviverde não renovaria o contrato do jogador e muito menos aumentaria algum centavo do que ele já ganha — ele tem contrato até 30 de janeiro de 2026.

Camisa 7 ficou no Palmeiras por pressão da torcida organizada. O jogador passou a pressionado por pessoas próximas e membros da Mancha Verde após o anúncio do Cruzeiro. Ele recebeu alguns membros da organizada em sua casa no mesmo dia e a reunião durou até a madrugada. De lá, o Cruzeiro foi informado sobre a incerteza do atacante, mas manteve a proposta de pé — sem sucesso.

Procurados pela reportagem, Cruzeiro e Palmeiras não vão comentar a situação. Ambos estão focados na reta final desta temporada.