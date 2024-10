Corinthians: Diretoria não cogita demitir Ramon Díaz, diz Hernan

A diretoria do Corinthians não cogita demitir o técnico Ramón Díaz, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Falei com pessoas importantes da diretoria de futebol e o recado é muito simples: não passa pela cabeça da diretoria, não passa pelos gestores do Corinthians hoje, fazer uma troca de treinador. André Hernan

Segundo Hernan, a fiel torcida está descontente com Ramón Díaz pelos últimos resultados do Corinthians e subiu o tom da cobrança.

O torcedor está incomodado com a situação do Corinthians e muito em função do trabalho da comissão técnica. André Hernan

Na avaliação da diretoria, porém, não há mais tempo para trocar de técnico em meio à luta contra o rebaixamento no final da temporada.

O Corinthians tem 1 mês e 10 dias até o final do ano. Como vai trocar o treinador, quem colocar nesse final de ano para treinar o time? É um jogo em cima do outro pra se livrar do rebaixamento e tentar chegar numa final de Sul-Americana. Não tem tempo.

Quem vai ser esse treinador? Como é que você vai sentar e negociar com o treinador? Quem seria esse salvador da pátria? André Hernan

